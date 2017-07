Em sítio, menino de 11 anos é rendido por bandidos

Um menino de 11 anos viveu momentos de pânico ao ser rendido por três homens num sítio que fica no povoado de Bateias, em Rio Piracicaba. Por volta das 15h30 da última terça-feira (25), o trio invadiu a residência e surpreendeu o garoto, que assistia à televisão.

O jovem foi trancando no banheiro da casa enquanto os ladrões reviravam o imóvel a procura de objetos de valor. Eles estavam armados e fugiram levando um veículo Fiat Strada, cor cinza, com as placa HNO- 2786, uma TV marca Sony LCD 42″, uma máquina fotográfica marca Samsung de cor branca, um aparelho celular marca LG JOY, um Tablet e documentos pessoais da mãe do menino.

O trio fugiu sentido a cidade de Santa Bárbara e não foi localizado. O menino não se feriu.