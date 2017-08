Homem tem carro crivado de balas quando se encontrava estacionado na rua dos Açougueiros no bairro Gabiroba por volta de 22h45 desta sexta-feira, 04.

Testemunhas contaram para polícia que ouviram três disparos de arma de fogo no local. Ao saírem para ver o que havia acontecido o proprietário do carro de 36 anos, constatou que seu veículo havia sido atingido pelos disparos no vidro da porta dianteira esquerda, um na porta traseira esquerda e um no capô.

Uma testemunha disse aos PMs que ouviu o barulho de uma motocicleta deixando o local.

Varias viaturas realizaram intenso rastreamento na região na tentativa de localizar o veiculo, mas sem sucesso.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Repórter: Silvio Andrade