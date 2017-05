Equipes de Monlevade passam para próxima fase dos Jemg

Atletas de João Monlevade conquistaram excelentes desempenhos na etapa microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg) 2017. As competições terminaram no final de semana. Estão classificados para próxima fase dos jogos os times masculinos do módulo I de basquete masculino (Luiz Prisco de Braga) e futsal masculino (Germin Loureiro). As alunas Maria Vilasboas Fagundes (Centec) e Júlia Maria Dantas (Germin Loureiro) também garantiram vaga na próxima etapa do módulo nas competições de xadrez.

Já no módulo II estão classificadas as equipes de basquete masculino e futsal feminino (Luiz Prisco de Braga), além dos alunos do xadrez: Rafael de Oliveira Souza (Colégio Kennedy) e Otavio Kayali Araújo e Eduardo Gomes de Freitas (ambos do Centec).

Os classificados disputam a fase regional dos Jemg, que ocorre no mês de julho. A cidade sede ainda não foi definida.

A competição

Os Jogos Escolares de Minas Gerais − JEMG/2017 é o maior e o mais importante Programa esportivo-social de Minas Gerais e faz parte do Programa Estruturador do Governo do Estado. É uma competição esportiva-educacional, podendo participar as escolas públicas e particulares com alunos-atletas do ensino fundamental e médio, dos 853 municípios. Os Jogos acontecem em quatro etapas, em dois módulos. Módulo I, com alunos de 12 a 14 anos (nascidos em 2005, 2004 e 2003) e o Módulo II, de 15 a 17 anos (nascidos em 2002, 2001 e 2000).