Fábrica de peças de borracha pega fogo no Campos Elísios

Uma fábrica que produz peças em borracha foi consumida por um incêndio na madrugada desta quarta-feira (21). O fogo destruiu mais de 80% do comércio que fica na rua Acácia, bairro Campos Elísios, em João Monlevade.

O Corpo de Bombeiros de Itabira esteve no local para controlar o incêndio e teve muito trabalho, já que a ação durou das 2h até as 6h30. Segundo o sargento Augusto, outro entrave que prejudicou a ação da equipe é a falta de hidrantes na cidade. A corporação precisou contar com auxílio de um carro-pipa para conter as chamas.

O depósito de flocos de borracha da fábrica, escritório e maquinário ficaram destruídos. Ninguém se feriu e uma perícia no local vai determinar a origem das chamas. Além do sargento Augusto, o fogo foi controlado pelos soldados Gonçalves e Rocha.