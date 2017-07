Fapemig divulga resultado para recuperação da Bacia do Rio Doce

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig) divulgou o resultado da Chamada CAPES-FAPEMIG-FAPES-CNPq-ANA de Apoio a Redes de Pesquisa para Recuperação da Bacia do Rio Doce. Confira aqui a lista completa.

A chamada tem como objetivo apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, de caráter interdisciplinar, desenvolvidos em rede, em diferentes instituições de ensino superior (IES), institutos de ciência e tecnologia (ICT) e demais instituições, públicas ou privadas sem fins lucrativos, enquadráveis nos termos desta Chamada.

O edital também visa à formação de recursos humanos em nível de pós-graduação stricto sensu e a geração de conhecimento, tecnologias e processos tendo como objetivo a Recuperação da Bacia Hidrográfica do Rio Doce e ecossistemas associados, nas áreas temáticas previstas.

Rede Candongas: aplicação de tecnologias desenvolvidas e estudos e viabilidade técnica e econômica para a transformação e valoração dos rejeitos dragados da barragem de Candongas (transformando o desastre do Rio Doce em oportunidades locais), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Tecnossolos do rejeito de mineração de ferro da barragem de Fundão: caracterização espectral, diagnóstico e modelos de recuperação edafoambientais, da Universidade Federal de Viçosa (UFV) foram um dos contemplados.

Credenciamento

Todas as instituições que tiverem propostas aprovadas deverão atualizar seu credenciamento na Fapemig até 10 dias corridos da publicação dos resultados, sob pena de desclassificação das propostas. A situação cadastral das instituições poderá ser verificada no endereço: http://www.fapemig.br/pt-br/instituicoescadastradas.

Eventuais situações de inadimplência do coordenador com a Fapemig devem ser sanadas em até 15 dias após a publicação do resultado, sob pena de desclassificação da proposta. A verificação de inadimplência e sua regularização é de inteira responsabilidade do pesquisador.