Fechamento da agência dos Correios na região do Cruzeiro Celeste preocupa vereadores

O comunicado do fechamento da agência dos Correios no bairro Cruzeiro Celeste foi debatido na reunião ordinária de ontem, 29, da Câmara de João Monlevade. O motivo, segundo o presidente da Casa, Djalma Bastos (PSD), é a situação econômica nacional. “Conseguiram fazer com os Correios o que fizeram com a Petrobrás: quebraram financeiramente”, destacou Djalma. O vereador Vanderlei Miranda (PR) reforçou a importância da agência para os moradores daquela região e solicitou aos demais vereadores que encaminhassem juntos um ofício à gerência da empresa, manifestando-se contrário à medida.

O líder do Governo, Sinval Dias (PSDB) reforçou os argumentos de Vanderlei. Para ele, é preciso incrementar os serviços e não tirar as conquistas. Belmar Diniz (PT) justificou que procurou a gerente local da agência, e esta informou que é uma decisão hierárquica. “Eles quantificaram número de atendimentos, número de funcionários. A agência dos Correios em Carneirinhos tem muito mais demanda, por isto optaram por fechar a do Cruzeiro Celeste”, explicou o petista.

Ainda sobre o fechamento, Guilherme Nasser (PSDB) se mostrou preocupado com a qualidade dos serviços à população. Segundo ele, alguns moradores de bairros mais afastados do centro, como Planalto, não recebem suas correspondências em casa. “Com o fechamento desta agência, que é mais próximo da região, é preciso estudar formas de manter o que já tem e melhorar muito o que ainda falta para atender aos moradores daquela região”, declarou. Os vereadores Lelê do Fraga e Cláudio Cebolinha, ambos do PTB, também se manifestaram, em especial por serem moradores do entorno. “Contem com este vereador para qualquer questão que se remeta à nossa região” disse Lelê. Cebolinha enfatizou o que chamou de “presente de grego” para João Monlevade. “Justamente em abril, mês que celebraremos o aniversário da nossa cidade, será fechada a agência. Lamentável”, destacou Cebolinha.