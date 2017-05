Festa de Santo Antônio e 5º Festival de Inverno começam dia 4 de junho

A tradicional Festa de Santo Antônio, junto à 5ª edição do Festival de Inverno, de Santa Bárbara/MG, começará no domingo, 4 de junho, às 19h, no Centro Histórico, com a abertura das barraquinhas de comidas e bebidas típicas, quadrilha da Apae e show com Gunther e Helder, para fechar a primeira noite de festividades.

Confira na imagem a programação completa da Festa, marcada sempre pela tradição, boa gastronomia e fé, esse ano reforçada pelo show do padre Juarez de Castro, no dia 12 de junho, às 20h30.