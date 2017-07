O final de semana deve ser frio, mas com céu ensolarado em João Monlevade, de acordo com o Clima Tempo. Os termômetros devem variar entre 8 e 25 graus e não há previsão de chuva

Segundo o meteorologista Claudemir Félix, do PucMinas/TempoClima, as condições climáticas do fim de semana devem permanecer, no mínimo, até o início da próxima semana.