Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso dentro do Fórum da Justiça do Trabalho, em João Monlevade na manhã desta terça-feira (9), depois que alguém suspeitou dele e acionou a Polícia Militar via 190, sem se identificar.

Segundo a PM, uma equipe de militares do Pelotão de Recobrimento Tático Móvel, a paisana (trajes Civis) foi enviada ao local e passou a monitorar o homem sem que ele desconfiasse.

Durante os levantamentos foi constatado que o suspeito de 29 anos,possuía um mandado de prisão em aberto expedido no dia 20 de junho de 2013 pelos crimes de receptação, tráfico de drogas e associação ao tráfico expedido pela 4ª Vara Criminal de Vitória/ES.

O homem foi contido pela equipe policial e identificado como Wallace Carlos Souza.

De acordo com a polícia o homem é natural de João Monlevade e alegou que estava no Fórum para um acerto trabalhista. Ele pediu aos militares que o deixassem participar de uma audiência, antes de ser conduzido. Os policiais conversaram com o Juiz, que requisitou a presença da equipe na sala de audiência até o final da sentença.

Segundo ele estava foragido do estado do Espírito Santo e que já havia fixado raízes em João Monlevade.

Os militares acionaram o apoio de uma viatura e ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil e depois ao Presídio da cidade onde ficará à disposição da Justiça.