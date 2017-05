Foragido de Mesquita é preso em Santana do Paraíso

Um dos suspeitos de cometer o homicídio de um homem em Mesquita foi preso pela Polícia Civil, nesta terça-feira (16), na cidade de Santana do Paraíso. Fillipe Cordeiro dos Santos, conhecido como “Fillipe Badu”, 20 anos, era foragido da justiça e foi preso enquanto participava de um jogo de baralho clandestino que funcionava em uma residência no centro de Santana do Paraíso. Com ele foi encontrado um revólver calibre 22 municiado.

O investigado teve a prisão preventiva decretada pela Comarca de Mesquita por ser suspeito de matar Cleidiomar Barbosa de Melo, em dezembro de 2016. O outro suspeito de cometer o crime, Luiz Antonio Silva Soares, ainda está sendo procurado pela polícia.

A operação, comandada pelos delegados Bruno Morato e Eduardo Vinicius, contou com apoio da equipe de policiais da Delegacia Regional de Ipatinga, reunindo cerca de seis viaturas e mais de vinte policiais, inclusive de Mesquita e Santana do Paraíso, que cercaram o quarteirão da residência onde estava o suspeito. No momento da abordagem, ele tentou fugir.

No local, outras três pessoas foram presas por exploração de jogo de azar e favorecimento pessoal, sendo autuadas e liberadas para responderem o procedimento em liberdade.

De acordo com as investigações, Fillipe, que estava em liberdade condicional, pretendia eliminar mais três pessoas na cidade de Santana do Paraíso, plano que foi interrompido pela eficiente atuação da Polícia Civil. O comparsa dele, Ronei Dias da Silva, 39 anos, já havia sido preso em 6 de março deste ano após executar Rubens Raniery da Silva, 19 anos, na Praça de Santana do Paraíso. A dupla é investigada por praticar crimes nos municípios de Mesquita e Santana do Paraíso. Ambos já possuem passagens por homicídio.

O suspeito preso será conduzido ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

Fonte: Polícia Civil