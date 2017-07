Frango Assado Saboroso

INGREDIENTES

Frango:

2 tabletes de MAGGI® Caldo de Galinha

4 dentes de alho amassados

suco de 1 limão

suco de 1 laranja

2 ramos de alecrim

4 colheres (sopa) de molho de soja (shoyu)

1 colher (sopa) de açúcar mascavo

1 frango grande inteiro (cerca de 2 quilos)

Montagem:

1 cebola grande em pétalas

1 laranja com casca em rodelas

6 dentes de alho com casca

1 colher (sopa) de manteiga

MODO DE PREPARO

Frango:

Em um recipiente grande esfarele o MAGGI Caldo, junte o alho, o suco de limão, o suco de laranja, o alecrim, o molho de soja, o açúcar mascavo e meia xícara (chá) de água. Coloque o frango e esfregue-o bem pelo tempero. Deixe marinar por cerca de 1 hora, para tomar gosto.

Montagem:

Forre uma assadeira com a cebola, metade das rodelas de laranja e os dentes de alho. Retire o frango da marinada e coloque-o na assadeira. Regue com a marinada e espalhe a manteiga sobre o frango. Coloque o restante das rodelas de laranja sobre o frango, cubra com –papel-alumínio e leve para assar em forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 1 hora, regando sempre com o caldo que se forma na assadeira. Retire o papel-alumínio e asse por mais 30 minutos, ou até que esteja dourado. Sirva a seguir.