Fundação João Pinheiro recebe inscrições para Especialização em Administração Pública

Até o dia 25 de agosto a Fundação João Pinheiro (FJP) irá receber inscrições para o curso de Especialização em Administração Pública, Planejamento e Gestão Governamental, turma 2017-2019.

Com oferta de 35 vagas e início previsto para 2 de outubro, o curso é voltado para profissionais de diferentes esferas de governo e demais interessados na área pública. O Edital 001/2017, que dispõe sobre o processo seletivo, está disponível nos sites da FJP e da Escola de Governo.

Com carga horária de 360 horas/aula, a especialização visa aprofundar o conhecimento do aluno sobre políticas públicas e gestão governamental, combinando disciplinas teóricas com módulos destinados ao exame prático de questões centrais do planejamento, das finanças públicas, da gestão de pessoas e de patrimônio, da administração de contratos e convênios, da produção e do gerenciamento de informações, entre outros.

De acordo com a coordenadora do curso, Ana Luiza Gomes de Araújo, o programa de especialização conta com a expertise da Escola de Governo na preparação de profissionais que prestam ou pretendem prestar serviços técnicos especializados nos diversos âmbitos da atuação governamental.

“O curso tem recebido uma resposta muito positiva dos alunos, que afirmam, de modo geral, terem ampliado o seu leque de atuação e até mesmo despertado, em alguns casos, novos interesses de ordem acadêmica”, afirma.

Graduado em Administração e gestor em Ciência e Tecnologia na Fundação João Pinheiro, Roberto Souza foi aluno da turma 2015-2017 da especialização. Para ele, o curso foi uma oportunidade de aprofundar sua compreensão sobre a complexidade da administração pública e seus desafios para atender às demandas da sociedade.

“É muito importante que nós, servidores públicos, nos mantenhamos atualizados e que busquemos o aprimoramento em técnicas de planejamento, gestão e avaliação que nos permitam executar de forma mais eficiente as políticas públicas e, consequentemente, prestar serviços de melhor qualidade ao cidadão”, considera.

Para Vinicius Ávila, bacharel em Direito e agente administrativo da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig), que também acaba de concluir a especialização, o curso ofereceu um leque de possibilidades na área da gestão pública.

“O curso como um todo contribuiu bastante para o meu desenvolvimento pessoal e ampliou minha visão sobre o funcionamento da máquina pública, sensibilizando quanto à proposição de melhorias e me estimulando a pensar sobre novas formas de gestão, planejamento e controle”, avalia.

“A matéria de licitações foi especialmente relevante, pois fez diferença diretamente no meu trabalho, permitindo-me aprofundar no tema e desenvolver trabalhos e análises com mais qualidade e conteúdo”, ressalta.

Inscrições

As inscrições para o processo seletivo da Especialização em Administração Pública, Planejamento e Gestão Governamental podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na Secretaria de Registro e Controle Acadêmico da Escola de Governo/Fundação João Pinheiro (Alameda das Acácias, n° 70, São Luiz – Pampulha), ou na Secretaria de Apoio (Av. Brasil, nº 674, Santa Efigênia – Campus Brasil).

A taxa de inscrição, no valor de R$ 50, deverá ser paga por meio de Documento de Arrecadação Estadual (DAE). O candidato poderá solicitar a emissão do DAE à Divisão Contábil Financeira da Fundação João Pinheiro, por meio do endereço mensalidade@fjp.mg.gov.br, informando nome, CPF, endereço completo, finalidade do DAE (“Inscrição para processo seletivo” – Curso de Especialização em Administração Pública, Planejamento e Gestão Governamental 2017-2019) e valor (R$ 50).

Seleção

A seleção será por meio da análise do currículo dos candidatos (formação acadêmica, experiência profissional e produção técnica e científica), cujo modelo está disponível nos sites da Escola de Governo e da Fundação João Pinheiro.

Aulas e investimento

As aulas ocorrerão três vezes por semana, entre segundas e quintas-feiras, das 19h às 22h, no campus Brasil da Fundação João Pinheiro (Av. Brasil, nº 674, Santa Efigênia). O investimento para a realização do curso é de quinze parcelas no valor de R$ 490.