Governador assina ordem de serviço para melhoria da LMG-760

O governador Fernando Pimentel assinou nesta quarta-feira (26), no Parque Estadual do Rio Doce, em Marliéria, Território de Desenvolvimento Vale do Aço, a ordem de serviço para a realização das obras de melhoria e pavimentação de 57 quilômetros na rodovia LMG-760. A obra, parada desde 2014, vai melhorar o fluxo entre as BRs 262 e 381, facilitando o acesso aos territórios Mata e Vale do Aço e incentivando o turismo regional. A previsão de investimento é de R$ 120 milhões.

Segundo o governador, o empreendimento é demanda dos Fóruns Regionais de Governo, principal instrumento da administração estadual para ouvir a população e aplicar melhor os recursos públicos. “Esta obra, por exemplo, é uma obra cara, de R$ 120 milhões. Mas vamos fazer, porque foi apontada como prioridade pela população no Fórum Regional de Governo aqui no Vale do Aço”, destacou.

Obras

No trecho de 57 quilômetros da LMG-760, entre São José do Goiabal e Cava Grande, distrito de Marliéria, serão feitas intervenções para melhoria, pavimentação e alargamento. Também está previsto o reforço das pontes sobre Ribeirão Sacramento e sobre os Rios Mombaça e Santa Rita, além de construção da passagem inferior e desvio na interseção com a BR-262.

Para o prefeito de Marliéria, Geraldo Magela Borges de Castro, a pavimentação da estrada representa para a região “muito mais do que a interligação entre o Leste mineiro e a Zona da Mata”. “Representa o início de um novo ciclo para toda essa região e uma nova fase de desenvolvimento e prosperidade. O turismo, principalmente no Parque Estadual do Rio Doce, será beneficiado, oferecendo oportunidades melhores e mais seguras para que todos possam conhecer o antigo e maior parque natural de Minas Gerais”, disse. O Parque do Rio Doce é o maior remanescente contínuo de Mata Atlântica de Minas Gerais e o terceiro maior complexo de lagos naturais do Brasil, de acordo com o Instituto Estadual de Florestas (IEF).

Ainda de acordo com o prefeito de Marliéria, a presença do governador Fernando Pimentel “é a certeza da importância que o governo está dando para esta obra e a garantia de que desta vez as coisas serão diferentes”, completou.

Representando os municípios beneficiados no Vale do Aço, o prefeito de Timóteo, Geraldo Hilário Torres, elogiou a importância econômica que a obra terá. “Eu quero lembrar dos 28 municípios do Vale do Aço, dos mais de 140 municípios da Zona da Mata, que nós temos uma área do Vale do Aço que uma vocação siderúrgica, agropecuária, de móveis, de queijo, de café. A melhoria da LMG-760 significa trazer oportunidades em um momento de crise, onde os prefeitos têm de se desdobrar para superá-la. E nós podemos superar através do trabalho e da ajuda do governo do Estado”, acrescentou.