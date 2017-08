Guto Fonseca assume presidência interina da Câmara Municipal

Foi realizada na quarta-feira (02), às 17h, no plenarinho da Câmara Municipal de Santa Bárbara, a reunião na qual o vice-presidente do Legislativo, Carlos Augusto Bicalho Fonseca “Guto” (PDT), assumiu de maneira interina a presidência daCâmara. O vereador Geraldo Carneiro (DEM) assumiu a função de secretário “ad hoc” e leu a ata da reunião de ascensão do vice-presidente ao cargo de presidente. A reunião contou com a presença dos vereadores Luciano Pires (PHS), Wellington Resende (PP), Geraldo Magela Silva (PP) e Paulo Henrique da Rocha (PDT).

Carlos Augusto Fonseca esclareceu que devido à decisão judicial que suspendeu por mais de cinco dias o exercício do cargo do então presidente Juarez Camilo (PSDB), nos termos do art. 42, 2º do Regimento Interno da Câmara, ele assume todas as atribuições de presidente até o termino do impedimento do presidente eleito em 1º de janeiro de 2017.