Hambúrguer Caseiro

INGREDIENTES

1 quilo de carne moída

1 envelope de MAGGI® Creme de Cebola

15 pães de hambúrguer mini

1 pé de alface crespa picado

2 tomates em rodelas

MODO DE PREPARO

Em um recipiente, coloque a carne moída com o MAGGI Creme de Cebola e 2 colheres (sopa) de água fria. Misture muito bem para temperar por igual. Modele os hambúrgueres, abrindo porções na palma da mão ou com a ajuda de um modelador. Coloque em um refratário untado com óleo e leve ao forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 15 minutos. Vire e deixe cerca de 10 minutos ou até dourar e estarem no ponto desejado Recheie os pães com os hambúrgueres, a alface e uma rodela de tomate. Sirva.