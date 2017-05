Homem é deixado nu por bandidos no José Elói

Um homem de 27 anos foi assaltado por quatro bandidos na madrugada desta terça-feira (16), no bairro José Elói, em João Monlevade e, além de ter a carteira e o celular roubados, ficou sem as roupas.

A vítima contou para a polícia que após sair da casa de um amigo e caminhava sentido sua residência foi abordado por quatro indivíduos que estavam em um veículo Fiat/Marea, de cor escura. Ainda conforme relatos do homem, dois marginais desceram do carro e com os rostos tampados com toca ninja, anunciaram o assalto.

Um dos bandidos estava armado e chegou a apontar a arma em direção da cabeça da vítima. Os ladrões fugiram com a carteira do homem, um celular e as roupas que ele vestia. Os militares cercaram o bairro e fizeram rastreamento na região, mas não conseguiram encontrar os bandidos.