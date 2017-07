Idosa é agredida com socos na nuca por bandido

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Uma idosa de 70 anos foi covardemente agredida por um bandido que roubou a bolsa dela com os documentos, um celular e R$ 90,00. O fato aconteceu por volta das 7h do último domingo, na rua Magalhães Pinto, no bairro Cruzeiro Celeste.

Para a polícia, a mulher contou que passava pela rua quando foi surpreendida por um homem, que a segurou pelos cabelos e a jogou no chão. O marginal agrediu a senhora com socos no rosto e na nuca. Ele roubou a bolsa e fugiu.

O ladrão foi descrito pela vítima como um homem alto, magro e aparentando ter 20 anos. Ela apontou ainda que ele tinha uma cicatriz abaixo do olho esquerdo e usava uma camisa de manga longa na cor azul.