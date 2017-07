Inscrições para oficina do Festival de Inverno de São Gonçalo já estão abertas

Estão abertas as inscrições para as oficinas de gastronomia do 13º Festival de Inverno de São Gonçalo do Rio Abaixo. As atividades serão realizadas de 25 a 27 de julho, na Escola Estadual Desembargador Moreira dos Santos. Serão ofertas 20 vagas para cada modalidade e os interessados devem procurar a Secretaria de Cultura para efetuar sua inscrição.

A oficina ‘Mini Chef’, promovida de 13h às 15h30, é voltada para a faixa etária de 7 a 12 anos e visa atender a demanda de atividades relacionadas à culinária para o público infantil. As crianças vão conhecer um pouco mais sobre ingredientes, técnicas e utensílios de cozinha, com foco principal na alimentação saudável.

Na oportunidade, os pequenos vão receber instruções sobre higiene e segurança alimentar, vão aprender a preparar bolos e sucos, além do processo de produção de massa fresca de macarrão e molhos artesanais para acompanhar, uma opção de pão, e comidinhas para festas como brigadeiro de biomassa, tapioca doce, entre outros.

Já a oficina ‘Conhecendo um pouco mais sobre gastronomia’, realizada de 17h30 às 20h, pretende trabalhar com um público adulto questões referentes ao tema. Os participantes terão aulas de higiene e segurança alimentar, onde serão explicados desde o cuidado com o manuseio dos alimentos até a higiene pessoal e vão conhecer também os diversos utensílios de cozinha, além do correto manuseio dos mesmos.

A importância de padronização na cozinha também será abordada no curso. Entre as receitas ensinadas destacam-se três tipos de antepastos (tomates confitados, caponata e antepasto de abobrinha), receitas da cozinha fria como canapés e saladas além de sobremesas. Assim como na oficina infantil serão trabalhados produção de massa fresca, molhos artesanais e uma opção de pão. No curso destinado aos adultos serão indicadas bebidas para harmonização com as preparações.

Ao final, os alunos das duas oficinas vão receber certificados e um mini livro de receitas com as receitas trabalhadas e outras receitas surpresas.

O 13º Festival de Inverno de São Gonçalo do Rio Abaixo será promovido de 25 a 30 de julho e terá entre suas atrações espetáculos de stand up comedy com Kaquinho Big Dog & Vovó Placidina, show com o cantor e compositor mineiro Chico Lobo, comédia de teatro de bonecos com o grupo Teatro Navegantes de Maionetes e exposição em comemoração aos 10 anos do Centro Cultural. O evento é uma realização da Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo, por meio da Secretaria de Cultura. Confira a programação completa no www.saogoncalo.mg.gov.br