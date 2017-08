Itabira abre cadastro para Educação Infantil

A Prefeitura de Itabira realizará, a partir da segunda-feira (7) até o dia 18 deste mês, o cadastramento escolar da Educação Infantil. A ação é voltada para alunos que pretendem ingressar nas instituições da rede municipal de ensino. O cadastramento é realizado anualmente e busca garantir uma vaga na escola municipal mais próxima da residência da criança.

Devem ser cadastradas nos 1º e 2º períodos da Educação Infantil todas as crianças que completarem 4 e 5 anos até o dia 30 de junho de 2018. A inscrição é gratuita e deve ser feita por pais ou responsáveis pelos candidatos em qualquer escola municipal de Itabira, das 8h às 17h, mesmo que a instituição não ofereça o nível de escolaridade do aluno. Para o cadastro, é necessário apresentar a certidão de nascimento ou carteira de identidade do candidato, comprovante de endereço (uma conta de luz recente em nome dos pais ou responsáveis) e documento de identidade do responsável pelo candidato. Será exigida a apresentação dos documentos originais e cópias correspondentes.

A Secretaria Municipal de Educação (SME), pasta responsável pelo cadastramento, ressalta que o aluno que não for cadastrado não terá vaga garantida em uma escola próxima de sua residência.