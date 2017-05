Itabira: ladrões levam computadores e merenda de escola

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Ladrões levaram 25 computadores, oito projetores e alimentos que estavam no freezer e na despensa e que seriam usados na merenda dos estudantes da Escola Estadual Trajano Procópio de Alvarenga Silva Monteiro. A instituição fica no bairro 12 de Março, em Itabira.

Os marginais arrombaram a escola no final de semana e, segundo a direção, funcionários chegaram para trabalhar nesta segunda-feira (15) e encontraram os cômodos revirados.

A escola tem cerca de 2 mil alunos, e as atividades vão ser retomadas nos turnos da tarde e noite. No turno da manhã, foram suspensas para o trabalho da perícia. O local foi alvo de bandidos outras vezes no ano passado, e um pedido de contratação de vigia e de instalação de câmeras de segurança já foi feito ao estado, mas ainda sem resposta.

A Secretaria Estadual de Educação informou que está dando suporte à direção da escola e que a reposição dos materiais que foram furtados ou danificados será feita o mais breve possível. A secretaria não deu retorno sobre o pedido de contratação de vigia e instalação de câmeras de segurança. A Polícia Militar informou que faz o patrulhamento constante da área e que está trabalhando na busca pelos suspeitos.