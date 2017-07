Itabirano é campeão no brasileiro de Ginástica

Entre os dias 14 e 17/7, em Ouro Preto, a delegação itabirana de Ginástica (15 atletas) comandada pelos técnicos Márcio Rosa Guerra e Wesley Bruno Alexandre, também ginasta, disputou o Campeonato Brasileiro de Ginástica de Trampolim – por idade – no Ginásio Desportivo da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop).

O ginasta André Emanuel, categoria juvenil, sagrou-se campeão no aparelho duplo mini trampolim. Também teve pódio no aparelho tumbling para os atletas da categoria adulto, Rinaldo Alves e Gabriela Almeida, que ficaram com a prata e o bronze respectivamente. Por equipe, a masculina, na categoria adulto – Arthur Vercosa, Jhonatham Eustáquio, Rinaldo Alves e Wemerson Glicério – conquistou o 3° lugar no duplo mini trampolim.

O desempenho dos atletas itabiranos no brasileiro é resultado dos novos incentivos da Prefeitura de Itabira para o esporte. “Esse resultado é fruto de muito esforço e dedicação da secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, além do excelente trabalho do professor Márcio Guerra. Aos poucos, Itabira retomará toda sua tradição esportiva e voltará a revelar campeões”, ressaltou Gabriel Quintão, secretário-adjunto de Esporte, Lazer e Juventude.

Para o coordenador técnico Márcio Guerra, “o que nos torna forte é o respeito, o profissionalismo, a admiração e a amizade de toda a equipe envolvida, pois, trabalhamos com a certeza de que faremos da ginástica itabirana uma das mais respeitadas do país”.

Os medalhistas, segundo Márcio Guerra, foram classificados para o Campeonato Brasileiro de Ginástica de Trampolim – Elite – que será disputado em Goiânia (GO), no próximo mês de setembro. Depois deste “filtro”, os melhores disputarão o Campeonato Sul-Americano de Trampolim, na Bolívia.

Em tempo

A competição reuniu cerca de 150 ginastas de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, representando 13 equipes. Além dos atletas da Prefeitura de Itabira, disputaram ginastas da Prefeitura de Contagem, do Clube Bom Pastor e do Instituto Trampolim, todos de Minas Gerais; Astramp, de Goiás; Amdagg/PMC, de São Paulo; Associação Desportiva Drogaria do Povo e Prefeitura de Piraí, ambas do Rio de Janeiro; Clube Univates, do Rio Grande do Sul, e Flip Ginástica, do Espírito Santo.