Município de João Monlevade apto a receber dinheiro do ICMS Esportivo

A Secretaria de Estado de Esportes (Seesp) divulgou o Relatório dos Dados e Índices Provisórios Relativos ao ICMS Solidário – Critério Esportes com a listagem dos municípios habilitados e as pontuações referentes ao ano base 2016. As cidades contempladas receberão os recursos em 2018.

João Monlevade ocupa o 36º lugar na listagem provisória com 1.114,5 pontos. Com isso, o município está habilitado a receber recursos do ICMS Esportivo. A verba é destinada para as cidades que comprovam o pleno funcionamento do Conselho Municipal de Esportes e a realização ou participação em programas ou projetos no ano de 2016.

O cálculo da pontuação do relatório provisório levou em consideração os tipos de atividades esportivas comprovadas, modalidades, número de atletas e a receita corrente líquida per capita dos municípios do ano base 2016.

Para participar da seleção, foram enviados dados de atividades desenvolvidas na cidade como vários campeonatos de futebol e futsal, circuito de corrida, realização dos Jogos Estudantis de João Monlevade, sediamento da 1ª Etapa Jogos de Minas Gerais e da 2ª Etapa Jogos Escolares de Minas Gerais, além de melhorias em espaços destinados à prática esportiva e capacitação de profissionais da área.