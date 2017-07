João Monlevade realiza 1ª Conferência de Vigilância em Saúde

Acontece, nesta terça e quarta-feira, dias 25 e 26, a 1ª Conferência Municipal de Vigilância em Saúde de João Monlevade. O evento será na AMEPI (Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Piracicaba), de 13h às 18h. O público-alvo são os usuários e trabalhadores da saúde, membros do Conselho Municipal de Saúde e representantes do governo, além da comunidade em geral. Os participantes irão apresentar e votar propostas para melhorar a Vigilância em Saúde de João Monlevade.

O tema da conferência é “Vigilância em Saúde: Direito, Conquista e Defesa de um SUS Público e de Qualidade”. A temática envolve os eixos: o papel da vigilância em saúde na integralidade do cuidado individual e coletivo em toda a rede de atenção à saúde; a participação social no fortalecimento da vigilância em saúde; acesso e integração das práticas e processos de saberes e tecnologias do trabalho em vigilância: epidemiológica, sanitária, saúde ambiental (zoonoses, etc.), do trabalhador, da trabalhadora e dos laboratórios de saúde pública. Esses eixos serão apresentados por Rilk Novato Públio, superintendente de vigilância em saúde do Estado de Minas Gerais e Marcelo Motta, farmacêutico especialista em saúde pública e saúde do trabalhador e coordenador de vigilância epidemiológica da Gerência Regional de Itabira.

As ações propostas serão levadas à 1ª Conferência Estadual de Vigilância em Saúde, que ocorrerá de 28 a 30 de setembro, em Belo Horizonte. Serão eleitas oito pessoas para representar o município nesse evento, sendo dois representantes do governo/prestadores de serviço, quatro usuários e dois trabalhadores da saúde.