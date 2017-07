João Monlevade recebe mais 1 canal de TV e tem outro reativado

Nesta semana, mais 1 canal de TV aberta foi colocado no ar, em João Monlevade. Segundo o técnico responsável pelo setor, Jânio Evangelista da Silva, foi ativado o canal Canção Nova Digital, que, segundo ele, pode ser sintonizado no canal 26 e reativado o canal Canção Nova Analógico, que pode ser sintonizado no canal 26.

De acordo com Jânio Evangelista a previsão é de que na próxima semana, começa a operar o canal 13, da emissora Band Analógico. Ele ressaltou sobre a necessidade de as pessoas terem uma antena externa para a captação dos sinais digitais. Quanto a outros canais que poderão ser colocados no ar, Evangelista assinalou que só depende das emissoras de TV, uma vez que a prefeitura mantém uma torre com toda estrutura para manter tais canais em funcionamento.