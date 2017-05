João Monlevade terá quatro equipes na fase regional dos JEMG/2017

As equipes que ficaram com as primeiras colocações em cada modalidade da fase microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais 2017, disputados em João Monlevade, estarão representando o Médio Piracicaba na fase regional, no dia 10 de julho, na cidade de Caratinga.

Assim, estarão como representantes da microrregião: Handebol Masculino II (E. E. Desembargador Moreira dos Santos, de São Gonçalo); Basquete Feminino I (E. E. Santa Maria, de Santa Maria de Itabira); Basquete Masculino I (E. E. Luiz Prisco de Braga, de João Monlevade); Futsal Feminino I (E. E. Germin Loureiro, de João Monlevade); Futsal Masculino I (Centro Educacional de São Gonçalo, de São Gonçalo do Rio baixo); Handebol Feminino I (E. E. Dr. Costa, de Itabira); Handebol Masculino I (E. E. Santa Maria, de Santa Maria de Itabira); Voleibol Feminino (E. M. Bernardo Ferreira Guimarães, de Rio Piracicaba); Basquete Feminino II (E. E. Professora Palmira Morais, de Itabira); Basquete Masculino II (E. E. Luiz Prisco de Braga, de João Monlevade); Futsal Feminino II (E. E. Luiz Prisco de Braga, de João Monlevade); Futsal Masculino II (E. E. Desembargador Moreira dos Santos, de São Gonçalo); Handebol Feminino II (E. E. Santa Maria, de Santa Maria de Itabira); Handebol Masculino II (E. E. Desembargador Moreira dos Santos, de São Gonçalo); Voleibol Feminino II (E. E. Professor Antônio Fernandes Pinto, de Rio Piracicaba); Voleibol Masculino II (E. E. Professor Antônio Fernandes Pinto, de Rio Piracicaba).