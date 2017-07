Tweet no Twitter

O jornalista Artur Almeida, 57 anos, morreu na noite desta segunda-feira (24) em Portugal onde passava férias. As primeiras informações da família são de que ele teve uma parada cardiorrespiratória, chegou a ser socorrido mas morreu a caminho do hospital. Ele era editor-chefe, apresentador do MGTV 1ª edição e deixa a mulher e três filhas.