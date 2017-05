Laçado selo comemorativo pelo bicentenário de Jean Antoine Felix Monlevade

As comemorações pelo bicentenário da chegada de Jean Antoine Felix Dissandes de Monlevade ao Brasil e ao Médio Piracicaba começaram na Câmara Municipal. Na noite de ontem (15), foi feita a apresentação das atividades, além de lançamento do selo do Legislativo monlevadense, em comemoração ao marco. A imagem mostra a reprodução de uma pintura a óleo do engenheiro francês. Ainda no selo é consta foto do rio Piracicaba, usado para transporte de peças para a construção da forja catalã, e engrenagens, reforçando a forte veia industrial do município.

A cerimônia foi conduzida pelo presidente da Câmara, Djalma Bastos (PSD). Fizeram parte da mesa ainda a prefeita Simone Carvalho (PSDB); a diretora-presidente da Fundação Casa de Cultura, Claira Ferreira; o representante da ArcelorMittal Monlevade, Lucas Vilela; o assessor da diretoria dos Correios, Ronei Alves Horta, e a tataraneta de Jean de Monlevade, Isabel Leite Braga. Os vereadores Thiago Titó (PDT), Belmar Diniz (PT), Gentil Bicalho (PT), Vanderlei Miranda (PR), Sinval Dias (PSDB), Leles Pontes (PRB) e Lelê do Fraga (PTB) fizeram parte do plenário. Os demais vereadores justificaram ausência. Descendentes de Jean de Monlevade também prestigiaram o evento.

Durante a abertura, os hinos do município e o hino histórico foram interpretados pelo Coral Monlevade. O coral interpretou ainda outras três canções, sendo aplaudido pelo público. Logo após, a assessora de Comunicação da Câmara, Cíntia Araújo, explanou sobre as atividades a serem desenvolvidas. Dentre as ações propostas destacam-se capacitação de professores para trabalhar o assunto em sala de aula, lançamento de site com a história do município, promoção do 28º Cidadão Legal, exposição permanente do acervo do Legislativo monlevadense, edição especial da Cartilha do Legislativo e rodas de conversas com escritores e pesquisadores sobre os livros que contam a história de Jean de Monlevade.

Outra ação de destaque, conforme informado pela assessora, é a gravação de um CD em tributo a João Monlevade. “A previsão é de que o edital para o CD seja lançado ainda este ano, com lançamento do CD em 2018. As músicas serão selecionadas a partir de uma comissão especial, sob coordenação da Fundação Casa de Cultura”, disse Cíntia. A jornalista ainda explicou sobre o projeto a ser desenvolvido junto às escolas do ensino fundamental I, que resultará em um livreto sobre a história de Jean de Monlevade, feito a partir de desenhos dos próprios estudantes. O material será custeado pela ArcelorMittal Monlevade e distribuído no início do próximo ano. Ainda relativo à siderúrgica, a Fazenda Solar e o cemitério histórico serão abertos à visitação da comunidade e de escolas, em calendário à parte, a ser elaborado.

Simone diz que monlevadenses honram legado

A prefeita Simone Carvalho Moreira (PSDB), salientou que, “há 200 anos, o francês Jean-Antoine Felix Dissandes de Monlevade já pensava grande. Com pessoas do passado, e com pessoas dos dias de hoje, o município de João Monlevade continua progredindo”, enfatizando: “E prosseguimos honrando o legado deixado pelo pioneiro francês, que por aqui chegou há 200 anos”, disse.

Histórico

A comemoração dos 200 anos da chegada de Jean Antoine Felix Dissandes de Monlevade vem sendo discutida em reuniões semanais na sede da Câmara. As atividades, que serão trabalhadas em 2017 e 2018, foram planejadas a partir de sugestões dos participantes dos encontros. Além de vereadores e servidores do Legislativo, participam das reuniões representantes da Prefeitura, Fundação Casa de Cultura, ArcelorMittal Monlevade, os escritores José Eustáquio Ferreira, conhecido como professor Dadinho, Afonso Torres Silva e o pesquisador Francisco de Paula Santos. A ativista cultural Carla Lisboa também participa da organização das atividades.