Ladrão rouba R$ 4 mil em sítio e antes de fugir tenta matar idoso

Um homem de 45 anos foi vítima de um bandido que invadiu o seu sítio na madrugada do último sábado (22) e roubou R$ 4 mil. A propriedade rural fica na comunidade de Macuco, em São Domingos do Prata. Para a polícia, a vítima contou que foi surpreendida pelo bandido dentro de casa. O ladrão, que estava armado, foi até o quarto exigindo dinheiro. Ele revirou os objetos e duas bolsas, onde o a quantia estava.

Um idoso de 73 anos estava dormindo e acordou com a ação do criminoso. Ele foi surpreendido pelo marginal que atirou em sua direção. O tiro atingiu a geladeira. O ladrão fugiu. Segundo as vítimas, uma mulher deu cobertura à ação do bandido. Ela teria ficado do lado de fora da casa, dentro de um carro Fiat Strada de cor prata.