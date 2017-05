Ladrões levam um celular e até feijão durante assalto no Tanquinho

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Por volta das 21h20 dessa terça-feira (16), a Polícia Militar de João Monlevade registrou um assalto às margens da BR-381, no bairro Tanquinho.

Dois homens de 44 e 46 anos de idade, vítimas do roubo, contaram que estavam desembarcando de um caminhão Mercedes Benz quando foram abordados por dois elementos, um deles armado com um revólver anunciaram o assalto.

Após roubar um aparelho celular, os marginais ordenaram que as vítimas abrissem o baú do caminhão de onde roubaram quatro fardos de feijão. Em seguida, os autores evadiram do local, sentido supermercado EPA e segundo a polícia, nenhum suspeito foi preso.