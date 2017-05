Ladrões roubam mais de R$34 mil de um posto de combustíveis em João Monlevade

Tweet no Twitter

Um posto de combustíveis que fica na Avenida Armando Fajardo, no bairro Loanda, em João Monlevade foi assaltado por volta das 08h20 dessa segunda-feira (15), de onde foi levada pelos ladrões cerca de R$34.857,20.

Segundo a polícia a vítima de 27 anos contou que trabalhava no local quando chegou ao estabelecimento quatro indivíduos um veículo Fiat/Uno modelo Way de cor prata. Um dos marginais desceu já de arma em punho e anunciou o roubo, determinando que a vítima entregasse todo o dinheiro que estava em um cofre.

O dinheiro foi colocado em uma mochila, que eles mesmos trouxeram e antes de deixar o local, a vítima foi agredida com um soco na cabeça e teve um celular roubado.

Um menor de 13 anos, que estava próximo no momento do crime, foi obrigado pelos bandidos a entrar no banheiro onde permaneceu trancado durante toda a ação. A porta teve de ser arrombada para que ele pudesse sair, uma vez que os bandidos levaram a chave.

Segundo a polícia no local havia dois cofres, mas os criminosos exigiram que a vítima abrisse somente o que estava com o dinheiro. O que estava vazio não chegou a ser aberto.

As imagens do sistema de vigilância do posto gravaram a ação dos marginais. Todos eles estavam usando máscaras e capuzes e um deles trajava blusa de frio preta e calça jeans e após o roubo, evadiam sentido o bairro Palmares.

Até o momento, de acordo com a polícia, nenhum suspeito foi preso.