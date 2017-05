Ladrões são presos em flagrante após assalto em Barão de Cocais

Dois homens de 30 e 21 anos, foram presos em flagrante após um assalto a uma loja da “Vivo”, que fica no centro da cidade de Barão de Cocais por volta das 14h40 dessa terça-feira (9).

Segundo a Polícia Militar os marginais chegaram ao estabelecimento e anunciaram o assalto e começaram a recolher todos os celulares da vitrine. Eles obrigaram as vítimas, funcionárias da loja, a entregarem todo o dinheiro do caixa, cerca de R$570,00. O elemento que portava uma arma de fogo fazia ameaças. Toda ação foi gravada, através do sistema de monitoramento interno da loja.

Quando eles deixavam o local, diversas pessoas começaram a gritar “ladrão” e apontavam para um indivíduo moreno que evadia a pé. Ele foi interceptado e preso por uma equipe da Polícia Militar que estava próxima ao local. Durante buscas foram localizados com ele, diversos materiais que foram identificados como produto de roubo da loja.

A polícia foi informada que havia outros dois elementos envolvidos na ação e que eles tinham evadido em um veículo VW/Voyage de cor prata.

Durante rastreamento uma viatura da Polícia Rodoviária Estadual deparou com o veículo evadindo em alta velocidade pela rodovia MG 436. Foi feito acompanhamento visual até que houvesse condições para abordagem, contudo próximo ao km 13 da rodovia, os autores ainda na condução do veículo entraram no acostamento e acessaram a parte superior de um barranco, tendo perdido o controle da direção do veículo e se chocaram contra amontoados de terra.

Com a impossibilidade de continuarem a fuga utilizando o automóvel, desembarcaram e começaram a evadir a pé, sendo que um dos autores desembarcou apontando uma de arma de fogo (pistola), em direção a guarnição. Os policiais revidaram efetuando disparos contra o autor que portava a arma de fogo. O condutor do veículo foi preso. Já o comparsa dele, que portava a arma de fogo, conseguiu escalar um barranco e se embrenhou em um matagal e não foi localizado.

Dois dos autores foram presos e levados até a Delegacia de Polícia Civil, de Itabira, juntamente com todo o material do roubo que foi recuperado.