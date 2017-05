Leilão do Detran e da Polícia Civil vai vender cerca 240 veículos em João Monlevade

No dia 24 de junho, a partir das 9h, ocorre no ginásio do Colégio e Faculdade Kennedy um leilão com cerca de 240 itens. Os lotes compreendem desde modelos em estado de sucata até veículos que podem ser recuperados e voltar a circular. Os veículos estão armazenados no pátio da JS Serviços de Reboque e Estacionamento, onde podem ser visitados de 15 e 18 de junho, das 9h as 17h, O endereço é: rua Gata Sul, 1400, fundos, no bairro Vera Cruz. O leilão é organizado pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) e pela Polícia Civil.

Para levar os itens para casa é preciso dar lance com o maior valor. O arremate com apresentação, ao leiloeiro, de documento pessoal. As sucatas só podem ser arrematadas por CNPJ cadastrados juntos ao Detran.

Em João Monlevade, o cadastro pode ser feito na JS Serviços de Reboque e Estacionamento ou diretamente no site do Detran-MG. Os veículos considerados ‘sucata’ não podem voltar a circular após o arremate.

No leilão desse ano a novidade é a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes. A parceria permitirá que os pagamentos sejam parcelados em cartão e crédito. A operação é sujeita à aprovação. Outras informações pelo telefone (31) 99111-6856.