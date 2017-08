Lojas virtuais devem vender R$ 1,94 bilhão no Dia dos Pais

Com a retomada da economia e a queda da inflação, as vendas pela internet devem avançar 10% no Dia dos Pais. Segundo a Ebit, consultoria de informações sobre comércio eletrônico, a expectativa é de alcançar um faturamento de R$ 1,94 bilhão com a data comemorativa.

A consultoria informou ainda que o número de pedidos deve crescer 11% frente o Dia dos Pais do ano passado, para 4,5 milhões de ordens de compra. O valor médio desembolsado pelos consumidores deve permanecer praticamente estável, em R$ 438.

O Dia dos Pais, de acordo com a Ebit, é a primeira data importante para o varejo eletrônico no segundo semestre. Apesar de ter um volume menor de vendas do que o de outras datas, como Dia das Crianças, Natal e Black Friday, é considerada um termômetro para o resto do ano.

Expectativa de crescimento

“O e-commerce vem sustentando, ao longo de 2017, um crescimento de dois dígitos. Os números estão dentro da estimativa da Ebit, que prevê crescimento de 12% para o setor neste ano”, afirmou o diretor executivo, Pedro Guasti.

De acordo com o monitoramento Ebit, celulares e smartphones, livros e calçados deverão ser os itens mais comprados no comércio eletrônico como presente para os pais.