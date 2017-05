Maminha na Manteiga Temperada

INGREDIENTES

Maminha:

1 peça de maminha ( cerca de 1 e meio quilo)

2 tabletes de MAGGI® Caldo de Picanha

Manteiga Temperada:

1 xícara (chá) de manteiga (cerca de 200 g)

meia colher (sopa) de MAGGI® FONDOR

4 colheres (sopa) de salsa picada

4 colheres (sopa) de manjericão fresco picado

2 colheres (sopa) de nozes picadas

MODO DE PREPARO

Maminha:

Em uma assadeira, tempere a carne com o MAGGI Caldo esfarelado, se necessário faça uma pasta com 2 colheres (sopa) de água, cubra com papel-alumínio e leve à geladeira por cerca de 30 a 40 minutos para tomar gosto. Retire da geladeira e leve ao forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 1 hora. Retire o papel-alumínio e cozinhe por cerca de 30 minutos ou até dourar. Reserve.

Manteiga Temperada:

Em um recipiente, amasse a manteiga até que fique em consistência cremosa. Acrescente o MAGGI FONDOR, misture a salsa, o manjericão e as nozes. Misture bem, formando uma pasta. Coloque sobre um pedaço grande de plástico-filme, embrulhe e modele um cilindro. Feche as laterais e deixe na geladeira até endurecer. No momento de servir, corte fatias finas da manteiga (com cerca de meio centímetro de espessura). Fatie a maminha e sirva cada pedaço acompanhado com a manteiga temperada.

DICA:

– Se desejar, utilize a manteiga temperada em carnes de churrasco, fica uma delícia!