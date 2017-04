Manifestantes fecham a BR-381 em Nova Era

Para os motoristas que seguem pela BR-381 sentido, Vale do Aço devem ficar atentos. O trânsito na BR-381 foi fechado por volta das 10h da manhã desta sexta-feira (28) na altura do km 327, próximo ao posto de combustíveis Esperança, por moradores que protestam contra as reformas Trabalhistas e da Previdência, impostas pelo governo federal.

Cerca de 30 manifestantes atearam fogo em pneus e pedaços de madeira para impedirem a passagem de veículos nos dois sentidos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local acompanhando o ato dos moradores e tentando desbloquear a via.

De acordo com a PRF, não há previsão de liberação do trânsito.

Em João Monlevade:

Já próximo ao Km 355, no trevo do bairro Cruzeiro Celeste de acesso à João Monlevade, dezenas de manifestantes ligados ao Sintramon (Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público de João Monlevade) e membros da Igreja Católica estão neste momento às margens da rodovia. Segundo José Lino, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de João Monlevade, eles poderão fechar também a rodovia no local.