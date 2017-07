Meu Primeiro Negócio incentiva empreendedorismo na rede estadual

O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Sedectes), acaba de lançar o edital do Meu Primeiro Negócio, parte de seu programa Minas Digital. A iniciativa, realizada em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEE), tem como objetivo promover a cultura empreendedora entre alunos do ensino médio de escolas públicas estaduais.

No Meu Primeiro Negócio, jovens estudantes vão poder experimentar práticas em negócios, economia, gestão e operacionalização de empresas. Serão 12 semanas na companhia de monitores e voluntários (das áreas de marketing, finanças, recursos humanos e produção), que vão ajudar a ensinar conceitos como livre iniciativa, mercado, produção e comercialização.

O edital e o formulário de inscrição podem ser conferidos no site oficial do programa: meuprimeironegocio.mg.gov.br. ​Diretores e professores que tenham interesse em levar o programa para suas escolas têm até o dia 4 de agosto para efetuar a inscrição. Alunos interessados em ter o programa em suas escolas devem falar com os professores e incentivar o cadastro da escola pelo responsável da instituição.

Seleção

O edital vai selecionar até 62 escolas públicas e as atividades serão extracurriculares, no contraturno escolar. Cada escola contará com um projeto do programa, no qual até 40 alunos, de forma colaborativa, vão desenvolver a proposta de negócio durante as 12 semanas. Para tanto, estarão divididos em equipes, por área de atuação.

Metodologia

Para ensinar aos jovens a prática empreendedora, o programa Meu Primeiro Negócio é baseado no método “aprender fazendo”, que pressupõe a interação dos conteúdos teóricos e práticos para promover uma educação experiencial.

Em parceria com a Junior Achievement, serão trabalhados quatro eixos: aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a aprender. Os estudantes vão passar pela idealização e operacionalização do negócio, além da etapa de encerramento. Durante o programa, os projetos também serão expostos na Feira Internacional de Negócios, Inovação e Tecnologia (Finit), entre outubro e novembro de 2017.

Os alunos que se destacarem em suas escolas poderão ser selecionados, ao final, para receberem apoio e mentorias, a fim de darem continuidade ao empreendimento.

Resultados previstos

A expectativa é a de que, no total, o programa atinja mais de 20 mil alunos mineiros e mobilize 2,6 mil professores e voluntários. Ao todo, serão 59 municípios beneficiados e serão desenvolvidos 670 negócios. O Meu Primeiro Negócio vai atuar por mais de 140 mil horas, levando educação empreendedora por todo estado.