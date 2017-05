Microrregional dos Jogos Escolares começa nesta terça-feira em João Monlevade

Começa nesta terça-feira (9), as disputas da etapa Microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg). João Monlevade sedia a competição, que ocorre simultaneamente em outras 49 cidades mineiras.

A solenidade de abertura dos JEMG será às 18h30, na Praça do Povo, em Carneirinhos. A prefeita Simone Carvalho Moreira estará presente no encontro. Após as manifestações dos alunos-atletas e dos coordenadores do evento, haverá apresentações do grupo Tambores do Morro e da banda Deixa se envolver.

Em João Monlevade, os jogos vão até o sábado (13). Participam das disputas 41 escolas das cidades de Bela Vista de Minas, Dionísio, Ferros, Itabira, Itambé do Mato Dentro, João Monlevade, Nova Era, Passabém, Rio Piracicaba, Santa Maria de Itabira, Santo Antônio do Rio Abaixo, São Domingos do Prata, São Gonçalo do Rio Abaixo e São José do Goiabal.

As competições ocorrem nas categorias masculino e feminino nas modalidades de basquete, futsal, handebol, vôlei e xadrez.

O Minas Esportiva/Jogos Escolares de Minas Gerais é o maior e o mais importante programa esportivo-social do Estado.