Militares passam por treinamento técnico e tático para repressão aos crimes envolvendo agências bancárias

A Polícia Militar de João Monlevade realiza nesta sexta-feira (28) um treinamento específico de prevenção e repressão aos crimes envolvendo agências bancárias na cidade e região subordinada à companhia de polícia.

O treinamento é coordenado pelo capitão Felipe Gaigher, subcomandante da unidade. Os tenentes Moreno e Oliveira realizam palestras abordando o tema.

Participam deste treinamento o oficial PM 2 Ten Júlio Cesar comandante do Pelotão do município de Rio Piracicaba, bem como todos os Sargentos PM comandantes de destacamentos, comandantes de guarnição policial com o propósito de estender o planejamento conjunto de ações, as operações preventivas e de repressão, ensejando com isto evitar os furtos, assaltos e explosões de caixas eletrônicos que na maioria das vezes ocorrem em cidades do interior.