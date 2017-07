Minas se destaca com tenistas campeões e apoio ao esporte

Na última semana, o Brasil comemorou a vitória de Marcelo Melo na disputa de duplas do Torneio de Wimbledon, a mais tradicional competição do tênis mundial. Ao lado do polonês Lukasz Kubot, o mineiro ocupa agora o primeiro lugar no ranking mundial.

No ano passado, com patrocínio do Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Codemig, e com o apoio da Secretaria de Estado de Esportes (Sessp), Melo e Bruno Soares, outro mineiro que é destaque no cenário internacional do tênis, estiveram em ação na Arena do Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte, quando bateram o Equador em partidas válidas pela Zonal Americano I da Copa Davis, a copa do mundo da modalidade.

Enquanto isso, no tênis em cadeira de rodas, a Seleção Brasileira há muito conta com integrantes de Minas Gerais para as disputas das quais participa. Daniel Rodrigues e Rafael Medeiros estiveram nos Jogos Olímpicos Londres 2012 e Rio 2016, além de edições dos Jogos Parapan-Americanos.

No último mês de maio, ao lado dos também mineiros Fábio Bernardes e Meirycoll Duval, eles contribuíram para que o Brasil fizesse história na Copa do Mundo de Tênis em Cadeira de Rodas com a melhor campanha de todos os tempos nos mundiais por equipes: o time masculino conquistou o sétimo lugar; o feminino, encerrou a disputa na oitava posição; já na categoria júnior, Fábio Bernardes e o catarinense Jucélio Torquato conquistaram medalha de bronze.

Com o resultado, os brasileiros já garantiram vagas para os times masculino e feminino no mundial do ano que vem e não precisará disputar o qualificatório da América do Sul.

Antes disso, em março, Fábio Bernardes já havia conquistado medalha de ouro na disputa de duplas do torneio de tênis nos Jogos Parapan-Americanos Juvenis em São Paulo. Na disputa por simples, Fábio ficou com a prata.

Para o secretário de Estado de Esportes, Arnaldo Gontijo, a valorização de diferentes modalidades torna o esporte mineiro mais forte.

“É muito bom saber que além do futebol, do vôlei, temos mineiros trazendo o tênis, modalidade que foi sucesso em um passado recente com Guga, de volta à cena”, avaliou. “É motivo de muito orgulho para cada um de nós poder dizer que os grandes tenistas brasileiros no momento, são de Minas Gerais”, diz Gontijo

Lei de Incentivo impulsiona modalidade

Mecanismo da Secretaria de Estado de Esportes (Seesp) para fomento da prática esportiva, o Minas Esportiva Incentivo ao Esporte é um dos impulsionadores do tênis em Minas Gerais.

Por meio da ação, que possibilita que 0,05% da receita líquida anual do ICMS que coube ao Governo de Minas Gerais sejam direcionados pelas empresas contribuintes para apoiar atividades esportivas ou paradesportivas, foram aprovadas 24 projetos que contemplam a modalidade, sendo que cinco já foram executados e um encontra-se em execução.

Mais de 600 pessoas entre 6 e 25 anos foram beneficiadas pelas iniciativas nas dimensões educacional, formação, lazer e rendimento e mais de R$ 1,2 foram captados para execução das iniciativas.

Uma delas é o Rebatendo com a ArcelorMittal que contempla 72 crianças e adolescentes de 8 a 15 anos, de ambos os sexos, devidamente matriculadas e frequentes em escolas públicas localizadas na região de Vespasiano.

No projeto, os alunos recebem uniforme completo – composto por camisa e shorts – e todo equipamento para a prática da modalidade, como raquetes, bolinhas e redes. Os jovens são acompanhados pelo professor Wesley Jesus, que coordena as atividades três vezes por semana, com 1h30min de duração.

Com vasta experiência, Wesley trabalha com tênis há mais de 15 anos e reconhece a contribuição da modalidade em sua formação como cidadão.

“Eu comecei a jogar em uma entidade de Nova Lima. Foi justamente o esporte que me tirou da condição de morador de rua, em que eu enfrentava diversas dificuldades. Com um ano de treinamento, comecei a dar aulas e, logo no início, meus alunos alcançaram resultados significativos”, orgulha-se o professor

Para a execução do projeto, a ArcelorMittal destinou a quantia de R$ 149.883,75 oriundos de isenção fiscal do Governo de Minas Gerais.

Minas Esportiva Incentivo ao Esporte

Mecanismo da Secretaria de Estado de Esporte, o Minas Esportiva Incentivo ao Esporte é um programa de fomento à prática esportiva pelo qual 0,05% da receita líquida anual do ICMS que coube ao Governo de Minas Gerais podem ser direcionados pelas empresas contribuintes para apoiar atividades esportivas ou paradesportivas.

Desde 2013, quando a Lei Nº 20.824, que regulamenta a ação, foi sancionada, foram aprovados 488 projetos que proporcionaram benefícios tanto para a população atendida quanto para as empresas apoiadoras.

Desse total 142 projetos já foram executados ou estão em execução com recursos captados que ultrapassam os R$ 40 milhões. Já são mais de 76 mil beneficiários entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, de 56 municípios mineiros.