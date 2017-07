Morro D’Água Quente divulga programação da cavalgada

A Prefeitura de Catas Altas promove, de 4 a 6 de agosto, a Cavalgada do Morro D’Água Quente. A Cavalgada do distrito é a mais antiga do município e, neste ano, entra em sua XXI edição.

A festa será realizada no campo ao lado do ginásio poliesportivo e contará com uma programação variada. Além de espaço gastronômico, rodeio profissional na sexta e no sábado e o concurso de marcha para todas as raças no domingo, o evento já tem confirmado os shows de Matheus Luccato (na sexta-feira) e Reuber e Allan, no sábado.