Moto roubada em Vespasiano é recuperada pela Polícia Militar

A Polícia Militar de João Monlevade recuperou uma moto Honda/XRE 300 que havia sido roubada na cidade de Vespasiano.

Por volta das 03h da madrugada desse domingo (5), militares da equipe da viatura Tático Móvel foram informados via rádio que o veículo seguia pela BR-381 sentido João Monlevade.

Foi montado um bloqueio no km 346, próximo ao Bairro Santo Hipólito, momento que o veículo passou deu-se início a uma perseguição, onde em dado momento ao ficaram emparelhados com ele e usando das devidas técnicas de abordagem a veículo conseguiram interceptá-lo.

Em consulta ao Sistema Integrado da Polícia foi constatado que a moto havia sido roubada. Durante a busca pessoal foi encontrada no bolso do autor de 35 anos, uma chave de fenda toda retorcida e lixada, tipo mixa, que provavelmente ele teria usado para realizar a ligação direta do veiculo. Além disso, o tambor da ignição estava danificado e o veículo funcionando sem nenhuma chave.

O autor não soube informar sobre o documento da moto e nem as chaves dela.

Ele recebeu voz de prisão em flagrante e a motocicleta foi removida ao pátio do Detran.