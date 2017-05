Motorista morre em acidente com caminhão carregado com cevada

Um motorista morreu na tarde desta segunda-feira, na BR-381, próximo ao km 387, em Nova União. Ele estava numa carreta carregada com cevada quando o veículo tombou, parte dele ficou na pista e outra metade no acostamento.

A aeronave do Corpo de Bombeiros se deslocou até o local para fazer o resgate, mas a vítima já estava morta. Os militares estão no local e aguardam chegada da perícia para retirada do corpo. A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que pista ficou fechada por cerca de duas horas. O trânsito no local agora é normal.