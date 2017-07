Nova Esperança e Santa Bárbara disputam título da Copa Interbairros/2017

A Copa Interbairros/2017 de João Monlevade segue a todo vapor, rumo à reta final. No último final de semana, as semi-finais aconteceram no Estádio Louis Ensch, com os seguintes resultados: Nova Esperança 2, Metalúrgico zero; e a equipe do Santa Bárbara bateu a equipe do bairro de Lourdes por 6 a 5, nos pênaltis, depois do empate em zero a zero.

No próximo sábado, 22, no Estádio Louis Ensch, às 13h, Lourdes e Metalúrgico se enfrentam em busca do terceiro lugar. E, às 15h, as equipes do Nova Esperança e do Santa Bárbara disputam o título de 2017.