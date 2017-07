Nova Esperança vence a 9ª Copa Interbairros de Futebol de João Monlevade

A final da 9ª Copa Interbairros reuniu um bom público no Estádio Louis Ensch, no último sábado, 22. O time do Nova Esperança sagrou-se campeão da competição, derrotando por 3 a 1 a equipe do Santa Bárbara.

Indian Fernando abriu o placar para o Nova Esperança, aos 10 minutos do segundo tempo. Cléber Nascimento, aos 15, e Flávio Lopes, aos 21, ampliaram para o Nova Esperança. O gol de honrado Santa Bárbara saiu aos 33 minutos, com Guilherme Ávila.

Na disputa pelo 3º lugar, o time do Lourdes derrotou o Metalúrgico por 1 a 0, com gol de Mateus Silva.

Os três primeiros colocados receberam medalhas e troféus. Também receberam troféus a defesa menos vazada, prêmio que ficou com a equipe do bairro de Lourdes. O artilheiro da competição foi Robert Cruz, do time do Industrial, que marcou oito vezes; e o destaque da final foi Gustavo Cardoso, da equipe do Nova Esperança.

O evento foi realizado pela Prefeitura Municipal de João Monlevade, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer.

Durante a solenidade de premiação, estiveram presentes: a prefeita Simone Carvalho Moreira (PSDB) e o seu vice, Fabrício Lopes (PMDB), além de vereadores e o ex-prefeito Carlos Moreira. A prefeita disse que o resultado foi muito positivo, que a festa foi muito bonita, e salientou que a Administração Municipal vai continuar incentivando o esporte no município. E ressaltou: “Está garantida a realização da Copa Interbairros para o ano que vem”.

A Copa Interbairros durou dois meses e reuniu 28 equipes. Ao todo, foram 57 jogos disputados.