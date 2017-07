Nova unidade de atendimento e Centro de Operações em Santa Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara celebrou com a Vale S.A, uma desapropriação amigável de um imóvel no Centro da Cidade, declarado de utilidade pública. O interesse público surgiu em virtude da localização, da área verde do imóvel e sua dimensão. A aquisição, no valor de R$ 1,2 milhão, será paga em dois anos, sendo a primeira parcela de 50% já quitada este ano. O restante do investimento será quitado em 2018.

Com a finalidade de instalar no local serviços públicos essenciais, o imóvel vem imprimir modernização, transparência dos processos administrativos, controle no fluxo de bens públicos e otimização dos custos, pela melhoria na logística dos serviços e das condições de trabalho dos servidores.

O imóvel, localizado na Rua Cristiane Geo Maia, nº 95, no Centro, possui área total de aproximadamente 4700 m², e abrigará o Centro de Operações da Prefeitura (Ceop), onde funcionará a Secretaria de Obras e Vias Públicas, o Centro de Distribuição das Secretarias Municipais e a Divisão de Manutenção, operações e oficina. O objetivo é atender a necessidade da administração para o alcance de resultados no contexto organizacional, bem como, otimizar o serviço prestado, dando mais eficiência e eficácia aos processos.

O Centro de Distribuição busca armazenar, gerir e administrar estoques de produtos e informações, num controle rigoroso de entrada e saída de materiais. O espaço englobará, em especial, o atual almoxarifado da Secretaria de Administração e Fazenda e demais secretarias. As cargas da antiga Fábrica de Manilhas também serão reorganizadas nesse local. Serão desativadas as instalações e serviços deste antigo espaço e realizado um leilão de bens inutilizados pelo serviço público municipal.

Nesse sentido, parte da Fábrica de Manilhas será reservada para a execução do projeto do Centro de Especialidades Médicas, já elaborado pela Administração. O restante da área será reaproveitado para ações específicas de Desenvolvimento Social.