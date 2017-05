“O Menino Mais Rico do Mundo” abre o Diversão em Cena em João Monlevade

Abrindo a temporada 2017 do projeto em Cena ArcelorMittal em João Monlevade, o município recebe no próximo dia 16 o espetáculo “O Menino Mais Rico do Mundo”. A peça é gratuita e começa às 19h, no Centro Educacional de João Monlevade (CEJM).

Os ingressos poderão ser adquiridos gratuitamente a partir de segunda-feira, 17, em dois locais em Carneirinhos: Livraria República Literária (Rua Luis Prandini, 38) e Mércia Decorações (Rua Armando Batista, 45, lj 03).

O “O Menino Mais Rico do Mundo” conta a história de um pequeno catador de papéis, cheio de sonhos e com uma enorme imaginação. O espetáculo convida a plateia para um dedo de prosa, na qual a educação ambiental é abordada de forma bastante divertida. Temas como reciclagem, importância da preservação da natureza, economia de água, alimentação saudável, incentivo à leitura e valorização da cultura popular são abordados com muita interatividade e humor.