Ônibus cai em ribanceira na BR-381 e deixa 13 pessoas feridas

Treze pessoas ficaram feridas em um acidente com um ônibus de turismo na BR-381, em Periquito, na manhã desta sexta-feira (28). O veículo retornava de São Paulo para Almenara e caiu em uma ribanceira.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, 19 pessoas estavam no ônibus, sendo 17 passageiros e dois motoristas. Um dos condutores disse que foi surpreendido por uma carreta na contramão.

“Uma carreta tentava ultrapassar outra e para não bater de frente, joguei o veículo no acostamento e cai na ribanceira de aproximadamente oito metros”, contou Adailson Pereira.

Os 13 feridos foram levados para o Hospital Municipal de Governador Valadares. De acordo com os bombeiros, as vítimas tiveram ferimentos leves e não correm risco de morte. Os outros seis passageiros, seguiram viagem em um outro ônibus. O trânsito no local está liberado.