Operação Cidade Segura resulta em mais de 110 prisões

A 12ª Região realizou ontem,10, a quarta edição da operação “Cidade Segura”, que aconteceu de forma simultânea nos 97 municípios e contou com o emprego de um efetivo de 1529 militares.

Conforme o Coronel Edvanio, Comandante Regional, a operação tem como objetivo principal a manutenção da ordem e o bem-estar do cidadão de bem. Durante todo o dia foram realizadas mais de 110 prisões, sendo 27 em virtude de mandados de prisão/apreensão. “A intenção é realizarmos a operação com frequência. Tivemos prisões e apreensões em todos os municípios, tendo o Vale do Aço uma participação importante, mas tivemos outros locais como Manhuaçu, Ponte Nova, João Monlevade e Itabira, que contribuíram muito para o sucesso da missão”.

Foram apreendidas 76 armas de fogo, o que é um resultado expressivo, já que muitos crimes deixaram de ser praticados, como roubos e homicídios e vidas puderam ser preservadas. “Isso não é ter apenas um resultado no aspecto repressivo, mas o mais importante é o fato de estarmos realizando as nossas ações próximos das pessoas de bem e voltadas para elas. É darmos visibilidade ao nosso trabalho”, ressaltou o Comandante.

No que se refere ao trânsito urbano e rodoviário foram fiscalizados 3.947 veículos e apreendidos 55. Um total de 480 autos de infração foram lavrados, 10 CRLV e 06 carteiras de habilitação recolhidas. Mais uma vez a sociedade pode contar com um trabalho efetivo e proativo da PMMG.