Paróquias mobilizam comunidade para festa de Corpus Christi

Moradores de João Monlevade preservar uma tradição que dura pelo menos meio século na cidade: a montagem dos tapetes de Corpus Christi. Para este ano, as igrejas já preparam programação da festa religiosa, celebrada em 15 de junho. Missas e procissões marcam a data. Em espaços delimitados pelas paróquias, os fiéis confeccionam imagens que fazem referência à fé católica, usando matérias como pó de café, areia, tampinhas de garrafa, tintas e serragem.

Na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Carneirinhos, estão disponíveis as quadras para os interessados em participar da confecção dos tapetes. Serão disponibilizados cerca de 70 espaços ao longo da avenida Getúlio Vargas. É necessária prévia inscrição na secretaria paroquial. Informações podem ser obtidas pelo telefone (31) 3851 1454.

No bairro Loanda, a comunidade da paróquia São Luiz Maria de Montfort também prepara a festa de Corpus Christi. Os tapetes devem ser feitos em ruas do bairro Teresópolis. Como nos anos anteriores, a comunidade fará campanha para doações a entidades beneficentes. No ano passado, cobertores e fraldas geriátricas que foram repassados ao asilo Lar São José e ao grupo dos Vicentinos.

Na Nossa Senhora de Fátima, na Vila Tanque, os tapetes serão feitos em frente à igreja e rua lateral. Já na paróquia São José Operário (no Centro Industrial) os tapetes são confeccionados com cobertores, agasalhos e roupas que serão doadas à comunidade carente.