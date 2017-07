Penne ao funghi e abobrinha

Massa:

1 colher (sopa) de sal

250 g de macarrão tipo penne

Molho:

100 g de funghi seco

1 colher (sopa) de azeite

1 cebola picada

2 abobrinhas médias raladas

2 tomates picados sem pele e sem sementes

1 stick de MAGGI® MEU SEGREDO

4 colheres (sopa) de vinho branco

1 Creme de Leite NESTLÉ® Caixinha

tomilho fresco para polvilhar

MODO DE PREPARO

Massa:

Leve ao fogo uma panela grande com dois litros e meio de água e o sal. Assim que a água ferver adicione o macarrão e deixe-o cozinhar até ficar ‘al dente’. Enquanto isso prepare o molho.

Molho:

Em um recipiente, coloque o funghi, cubra com água e deixe de molho por 30 minutos. Retire e corte em tiras. Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola e o funghi. Junte as abobrinhas, os tomates e o MAGGI MEU SEGREDO. Regue com o vinho e mexa por cerca de 5 minutos. Desligue e adicione o Creme de Leite NESTLÉ. Misture ao macarrão escorrido e sirva polvilhado com o tomilho.